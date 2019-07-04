04 Temmuz 2019, Perşembe
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Ali Adnan için sürpriz hamle
Giriş Tarihi: 04.07.2019
İtalyan medyasına göre Kara Kartal, bonservisi İtalyan ekibi Udinese'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını MLS ekibi Vancouver'da geçiren Ali Adnan için fiyat bilgisi istedi.
İtalyan medyasına göre Kara Kartal, bonservisi İtalyan ekibi Udinese'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını MLS ekibi Vancouver'da geçiren Ali Adnan için fiyat bilgisi istedi. 25 yaşındaki Iraklı sol bek için kiralık oynadığı Vancouver'ın da oyuncuyu tamamen kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş ile Vancouver arasında bir transfer savaşının yaşanabileceği İtalyan medyasında yazılan haberler arasında yer aldı.
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