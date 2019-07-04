04 Temmuz 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ali Adnan için sürpriz hamle

Ali Adnan için sürpriz hamle
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.07.2019

İtalyan medyasına göre , bonservisi İtalyan ekibi Udinese'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını ekibi Vancouver'da geçiren Ali Adnan için fiyat bilgisi istedi.

İtalyan medyasına göre , bonservisi İtalyan ekibi Udinese'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını ekibi Vancouver'da geçiren Ali Adnan için fiyat bilgisi istedi. 25 yaşındaki Iraklı sol bek için kiralık oynadığı Vancouver'ın da oyuncuyu tamamen kadrosuna katmak istediği ve ile Vancouver arasında bir transfer savaşının yaşanabileceği İtalyan medyasında yazılan haberler arasında yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Schalke taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum "Schalke taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"
Hagi’nin rotası Sevilla Hagi’nin rotası Sevilla
Taha çok mutlu Taha çok mutlu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör