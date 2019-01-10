10 Ocak 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City’den gol yağmuru

Manchester City’den gol yağmuru
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2019

ekiplerinden , İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında karşılaştığı ’u 9-0’lık farklı skorla mağlup etti. Mücadelede takımının 4 golünü kaydeden , performansıyla ön plana çıktı.

, Burton'u gol yağmuruna tuttu. City, İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaştığı Championship ekibi 'u 9-0'lık farklı skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısı 4-0 tamamlanırken, Manchester City ikinci yarıda da gole doymayarak 5 kez daha rakip fileleri havalandırdı. Mücadelede Cityli futbolcu galibiyete attığı 4 golle katkı sağlarken, diğer goller ise De Bruyne, Zinchenko, Walker ve Mahrez'den geldi.

Alınan farklı skorla final yolunda büyük avantaj yakalayan City, rövanş mücadelesini ise 23 Ocak Çarşamba günü oynayacak. City'nin finaldeki rakibi ise - Tottenham eşleşmesinde tur atlayan taraf olacak.

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