10 Ocak 2019, Perşembe
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Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan RB Leipzig 'e gideceği İtalya basınında büyük yankı buldu.
Football İtalia'nın haberine göre Hakan Çalhanoğlu Gattuso'nun transferini veto ettiğini söylese de Milan'ın 20 milyon €'luk teklifi kabul edeceği belirtildi.
Almanya'nın en iyi 4 kulübünden biri olarak adlandırılan RB Leipzig 25 yaşındaki miili futbolcu için transferi cazip kılıyor.
Gattuso transfer sürecinde ki en büyük engel olarak görülse de Hakan Çalhanoğlu Gattuso ile bir görüşme sağlayacak.
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