10 Ocak 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Geri dönüyor...

Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Geri dönüyor...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2019

'nun Milan'dan RB Leipzig 'e gideceği basınında büyük yankı buldu.

Football İtalia'nın haberine göre Gattuso'nun transferini veto ettiğini söylese de Milan'ın 20 milyon €'luk teklifi kabul edeceği belirtildi.

'nın en iyi 4 kulübünden biri olarak adlandırılan RB Leipzig 25 yaşındaki miili futbolcu için transferi cazip kılıyor.

Gattuso sürecinde ki en büyük engel olarak görülse de Hakan ile bir görüşme sağlayacak.

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