09 Ocak 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'a Solskjaer dokunuşu

Manchester Uniteda Solskjaer dokunuşu
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Portekizli teknik adam yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan , yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile taraftarlarını yeniden umutlandıracak bir çıkış yakaladı.

İngiltere 'de son şampiyonluğunu yönetiminde yaşayan Manchester ekibi, , Louis van Gaal ve son olarak ile yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından eski futbolcusu Solskjaer ile rahat bir nefes aldı.

19 Aralık 2018'de 45 yaşındaki Norveçli teknik adamı göreve getiren , Premier Lig'de 4, 'nda 1 olmak üzere 15 günde 5 galibiyete imza attı.

İNGİLTERE TARİHİNE GEÇTİ

Oynattığı futbolla ve elde edilen skorlarla taraftarların yüzünü güldüren Solskjaer, ilk 5 maçında aldığı 2 ve daha farklı galibiyetlerle 1888 yılında kurulan ligde bunu başaran ilk teknik adam oldu.

Manchester United'da göreve geldikten üç gün sonra çıktığı karşısında 5-1'lik skorla üç puana uzanan Solskjaer, sonraki haftalarda 3-1'lik Huddersfield, 4-1'lik Bournemouth ve 2-0'lık galibiyetleriyle sahadan ayrıldı.

Norveçli teknik adamın öğrencileri, Federasyon Kupası üçüncü tur maçında da cumartesi günü Reading'i 2-0 mağlup etti.

Ligde 4'te 4 yapan 45 yaşındaki Solskjaer, Manchester United'da çıktığı ilk dört lig maçından galibiyetle ayrılan ikinci isim oldu. Bu başarıyı daha önce 1946 yılında Matt Busby yakalamıştı.

TAKIMIN AVERAJINI DÜZELTTİ

1989-90 sezonundan bu yana ilk kez 17. haftayı sıfır gol averajıyla geçen Mourinho yönetimindeki Manchester United, son 28 yılın en kötü sezon başlangıcına imza atarken, Solskjaer'in gelişiyle averajını düzeltti.

Ligi ikinci sırada tamamladığı geçen sezon 38 maçta 28 gol yiyen, bu sezon ise 17 haftada 29 gole engel olamayan Manchester ekibi, Solskjaer yönetiminde 4 lig maçında ise attığı 14 gole karşın kalesinde sadece 3 gol gördü.

"Big Six" olarak tabir edilen şampiyonluk yarışındaki 6 takım arasında 32 golle en çok gol yiyen takım durumundaki Manchester United, Solskjaer döneminde averajını 11 yaptı. Kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren ve 'nin averajları ise 39.

İLK ZORLU SINAV WEMBLEY'DE

Solskjaer, Manchester United'ın başındaki ilk zorlu sınavını Wembley Stadı'nda 13 Ocak Pazar günü 'a karşı verecek.

Norveçli teknik adamı mart ayı ortalarına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Lig ve kupada Arsenal ile iki kez karşılaşacak olan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile çeyrek finale çıkma mücadelesi yapacak.

Manchester ekibi, 24 Şubatta Liverpool'u, 16 Mart'ta da Manchester City'yi Stadı'nda ağırlayacak.

POGBA KENDİNE GELDİ

Portekizli teknik adam Mourinho ile arasındaki gerilimle gündeme gelen Fransız yıldız , son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mourinho yönetiminde ligde çıktığı 14 maçta 3 gol atan Pogba, son 4 lig maçında ise sahadan 4 gol ve 3 asistlik performansla ayrıldı.

Huddersfield ve Bournemouth ağlarını ikişer kez havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, Cardiff City maçında 2, Bournemouth mücadelesinde de bir golün asistini yaptı.

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