09 Ocak 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Benjamin Pavard Bayern Münih'te

Benjamin Pavard Bayern Münihte
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

(Bundesliga) ekiplerinden , savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti.

Alman ekibin kamp yaptığı 'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sportif direktör Hasan Salihamidzic, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Salihamidzic, serbest kalma bedeli 35 milyon avro olarak belirlenen Fransız yıldızın sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymeye devam edeceği bilgisini paylaştı.

Fransa formasıyla 'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Pavard, 4-3 kazandıkları Arjantin maçında turnuvanın en güzel gollerinden birini atmıştı.

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