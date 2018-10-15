UEFA, Mesut Özilin doğum gününü kutladı

15 Ekim 2018, Pazartesi
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UEFA, Mesut Özil'in doğum gününü kutladı
Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018
UEFA, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.
UEFA'nın Twitter'daki "EuropaLeague" adresinden paylaşılan mesajda, Mesut Özil'in 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e, kaleci ve savunma oyuncularını çalımlayarak attığı galibiyet golünün videosuna yer verilerek, "Kaç oyuncu bunu yapabilecek yetenekte?" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda, 30. yaşını kutlayan Mesut Özil'in kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı.
How many players are capable of this? 🧙♂️@MesutOzil1088 is 30 today! 🎂#UEL @Arsenal pic.twitter.com/7cTMHRYVf6— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 Ekim 2018
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