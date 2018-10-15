    15 Ekim 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    UEFA, Mesut Özil'in doğum gününü kutladı

    UEFA, Mesut Özilin doğum gününü kutladı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    , 'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu 'in nü kutladı.

    'nın Twitter'daki "EuropaLeague" adresinden paylaşılan mesajda, 'in 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e, kaleci ve savunma oyuncularını çalımlayarak attığı galibiyet golünün videosuna yer verilerek, "Kaç oyuncu bunu yapabilecek yetenekte?" ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca paylaşımda, 30. yaşını kutlayan Mesut Özil'in kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı.

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