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    DÜNYADAN FUTBOL

    Juventus, Napoli'yi rahat geçti

    Juventus, Napoliyi rahat geçti
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lider , konuk ettiği 'yi 3-1 yendi.

    Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu , seyircisi önünde en yakın takipçisi ile karşılaştı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Napoli, 10. dakikada 'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 27. dakikada 'in golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    Juventus ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Mandzukic, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atarak Juventus'u 2-1 öne geçirdi. Oyunu kontrolü altına tutan siyah-beyazlı takım, 76. dakikada Leonardo Bonucci'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Napoli'de Mario Rui, 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Juventus'ta ise Portekizli yıldız , 90 dakika boyunca sahada kaldığı karşılaşmada 2 asist yaptı.

    Bu sonuçla 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Napoli ise 15 puanla ikinci sırada kaldı.

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