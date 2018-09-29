Juventus, Napoliyi rahat geçti

Juventus, Napoli'yi rahat geçti
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Napoli'yi 3-1 yendi.
Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus, seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Napoli, 10. dakikada Dries Mertens'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 27. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Juventus ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Mandzukic, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atarak Juventus'u 2-1 öne geçirdi. Oyunu kontrolü altına tutan siyah-beyazlı takım, 76. dakikada Leonardo Bonucci'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Napoli'de Mario Rui, 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Juventus'ta ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 90 dakika boyunca sahada kaldığı karşılaşmada 2 asist yaptı.
Bu sonuçla 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Napoli ise 15 puanla ikinci sırada kaldı.
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