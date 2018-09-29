    30 Eylül 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Chelsea-Liverpool maçında kazanan yok

    Chelsea-Liverpool maçında kazanan yok
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, , Stamford Bridge Stadı'nda 'u konuk etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada 'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

    Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu 'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.


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