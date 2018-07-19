    19 Temmuz 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Pep Guardiola'dan Cengiz Ünder'e yakın takip

    Pep Guardioladan Cengiz Ündere yakın takip
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Geçtiğimiz sezon başında 'nın Manchester City'nin elinden kaptığı CengizÜnder için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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