Pep Guardioladan Cengiz Ündere yakın takip

19 Temmuz 2018, Perşembe
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Pep Guardiola'dan Cengiz Ünder'e yakın takip
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Geçtiğimiz sezon başında Roma'nın Manchester City'nin elinden kaptığı CengizÜnder için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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