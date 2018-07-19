Evertonda Cenk Tosuna kötü haber!

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Everton'da Cenk Tosun'a kötü haber!
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Everton'ın menajeri Marco Silva, atletik ve dinamik bir golcü talep ettiği, listeye Wilfried Zaha, Danny Welbeck gibi isimlerin alındığı kaydedildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Everton, Wilfried Zaha için nabız yokladı. Ancak Crystal Palace'ın 60 milyon euroluk beklentisi transferi zora sokuyor.
Haberde; Marco Silva'nın Danny Welbeck'i de beğendiği, üçüncü seçenek olarak ise Watford'un Brezilyalı golcüsü Richarlison olarak belirlediği kaydedildi.
Geçen sezon Everton formasıyla 14 maça çıkan Cenk Tosun 991 dakikada 5 gol attı. (Sporx)
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