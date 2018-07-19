Evertonda Cenk Tosuna kötü haber!

Everton'ın menajeri Marco Silva, atletik ve dinamik bir golcü talep ettiği, listeye Wilfried Zaha, Danny Welbeck gibi isimlerin alındığı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Everton, Wilfried Zaha için nabız yokladı. Ancak Crystal Palace'ın 60 milyon euroluk beklentisi transferi zora sokuyor.

Haberde; Marco Silva'nın Danny Welbeck'i de beğendiği, üçüncü seçenek olarak ise Watford'un Brezilyalı golcüsü Richarlison olarak belirlediği kaydedildi.

Geçen sezon Everton formasıyla 14 maça çıkan Cenk Tosun 991 dakikada 5 gol attı. (Sporx)