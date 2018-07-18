Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından bir dünya yıldızını transfer etmesi beklenen Real Madrid'den sürpriz bir hamle geldi.

Fransız basını, Real Madrid ve Chelsea'nin bonservis konusunda uzlaştığını yazdı ve, ''Real Madrid, Thibaut Courtois'in transferi için Chelsea'yle 35M€ bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.'' haberini paylaştı.

Belçika basını ise 26 yaşındaki eldiven için Real ve Chelsea'nin anlaştığını ancak transferin mavi-beyazlıların yeni bir kaleciyi kadrosuna dahil etmesi halinde gerçekleşebileceğini yazdı ve, ''Chelsea, kaleci transferi yapması halinde Courtois'in ayrılmasına izin verecek.'' diyerek transferin detaylarını aktardı.