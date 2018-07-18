    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Panama'da Gomez dönemi sona erdi

    Panamada Gomez dönemi sona erdi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 18.07.2018

    Panama Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Hernan Dario Gomez'in istifa ettiğini duyurdu.

    Panama Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hernan Dario Gomez, görevinden istifa etti.

    Panama Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Kolombiyalı teknik adamın görevini bırakma yönündeki talebinin kabul edildiği belirtildi.

    Gomez yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Panama, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

    Kolombiya'yı 1998 Dünya Kupası'na, Ekvador'u 2002 Dünya Kupası'na taşıyan Gomez'in, yeniden Ekvador'u çalıştırması bekleniyor.

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