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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    İtalya Kupası’nın galibi Juventus

    İtalya Kupası’nın galibi Juventus
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    ’nın final maçında , ’ı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

    İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda Antonio Damato'nun hakemliğinde oynanan final maçı, 4-0 'un galibiyetiyle sona erdi.

    İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta, eşitliği ikinci yarıda Medhi Benatia'nın 56. dakikadaki golüyle Juventus bozdu.

    Daha sonra Douglas Costa'nın 61. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yapan Juventus, Medhi Benatia'nın 64. dakikada attığı ikinci golle durumu 3-0 yaptı.

    Maç, 'da oynayan Nikola Kalinic'in 76. dakikada kendi kalesine attığı golle, 4-0 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.

    Bu arada Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada bulundu.

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