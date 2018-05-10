;
    10 Mayıs 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Gattuso: Hak etmedik

    Gattuso: Hak etmedik
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Teknik Direktörü Gennaro , 'a kaybettikleri İtalya Kupası finalinin ardından konuştu.

    Teknik Direktörü Gennaro , 'a 4-0 mağlup oldukları İtalya Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Gennaro Gattuso, 4-0'lık sonucu hak etmediklerini dile getirirken, kendisinin de öğreneceği çok şeyi olduğunu dile getirdi.

    Gattuso ilk olarak skoru değerlendirirken ''Futbol böyle bir oyun. 4-0'lık skor performansımızın karşılığı değildi ama hatalarımızın bedelini ödedik'' ifadelerini kullandı.

    Öğrenecek çok şeyi olduğunu dile getiren Gattuso, ''Ben genç bir teknik direktörüm, öğrenmeye devam ediyorum. Hatalar da yapıyorum. Bu hatalar benim gelişmemi sağlayacak'' dedi.

    AC , Serie A'da hafta sonu deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    İtalya Kupası’nın galibi Juventus İtalya Kupası’nın galibi Juventus
    City rekor kırdı City rekor kırdı
    Barcelona, Villarreali farklı yendi Barcelona, Villarreal'i farklı yendi
    BİZE ULAŞIN