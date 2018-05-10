Gattuso: Hak etmedik

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Juventus'a kaybettikleri İtalya Kupası finalinin ardından konuştu.

AC Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Juventus'a 4-0 mağlup oldukları İtalya Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.



Gennaro Gattuso, 4-0'lık sonucu hak etmediklerini dile getirirken, kendisinin de öğreneceği çok şeyi olduğunu dile getirdi.



Gattuso ilk olarak skoru değerlendirirken ''Futbol böyle bir oyun. 4-0'lık skor performansımızın karşılığı değildi ama hatalarımızın bedelini ödedik'' ifadelerini kullandı.



Öğrenecek çok şeyi olduğunu dile getiren Gattuso, ''Ben genç bir teknik direktörüm, öğrenmeye devam ediyorum. Hatalar da yapıyorum. Bu hatalar benim gelişmemi sağlayacak'' dedi.



AC Milan, Serie A'da hafta sonu deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek.