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    22 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Ndiaye siftah yaptı

    Ndiaye siftah yaptı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, İngiltere 'deki ilk golünü kaydetti.

    İngiltere liginde kümede kalma mücadelesi veren , 35. haftada 'yi ağırladı.

    Türkiye'deki futbolseverlerin Osmanlıspor ve Galatasaray'dan tanıdığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, 11. dakikada Stoke City'yi öne geçirdi. Fakat Burnley'den Ashley Barnes'ın 62. dakikadaki golüyle maç 1-1 sonuçlandı.

    Burnley, 53 puanla 7'nci, Stoke City ise 29 puanla 19. sıradaki yerini korudu.


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