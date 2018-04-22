22 Nisan 2018, Pazar
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Ndiaye siftah yaptı
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Stoke City'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, İngiltere Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.
İngiltere liginde kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, 35. haftada Burnley'yi ağırladı.
Türkiye'deki futbolseverlerin Osmanlıspor ve Galatasaray'dan tanıdığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, 11. dakikada Stoke City'yi öne geçirdi. Fakat Burnley'den Ashley Barnes'ın 62. dakikadaki golüyle maç 1-1 sonuçlandı.
Burnley, 53 puanla 7'nci, Stoke City ise 29 puanla 19. sıradaki yerini korudu.
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