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    22 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Chelsea kupada finale çıktı

    Chelsea kupada finale çıktı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Southampton'ı 2-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.

    Kupadaki yarı final müsabakasında Chelsea ile Southampton, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Olivier Giroud'nun 46 ve Alvaro Morata'nın 82. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Chelsea, adını finale yazdırdı

    Chelsea böylece 19 Mayıs'ta oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.

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