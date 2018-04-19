20 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i taşırken, ''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı.
Olaylı derbi Avrupa basınına da yansıdı
Giriş Tarihi: 19.04.2018
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i taşırken, ''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı.
Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ