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    20 Nisan 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Olaylı derbi Avrupa basınına da yansıdı

    Olaylı derbi Avrupa basınına da yansıdı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

    İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i taşırken, ''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı.
    Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.

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