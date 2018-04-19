Andreas Beckin çapraz bağları koptu

19 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Andreas Beck'in çapraz bağları koptu
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Sezon başında Beşiktaş'tan Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck'in çapraz bağları koptu. Yıldız futbolcu sezonu kapattı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a Andreas Beck'ten kötü haber geldi.
Hannover 96 ile oynanan maçta sakatlanan Alman futbolcunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ