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    19 Nisan 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Andreas Beck'in çapraz bağları koptu

    Andreas Beckin çapraz bağları koptu
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Sezon başında Beşiktaş'tan Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck'in çapraz bağları koptu. Yıldız futbolcu sezonu kapattı.

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a Andreas Beck'ten kötü haber geldi.

    Hannover 96 ile oynanan maçta sakatlanan Alman futbolcunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğu belirtildi.



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