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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona deplasmanda bir puana razı oldu

    Emre Morun asisti Celta Vigoya yetmedi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

    Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcu 'un forma giydiği , lider 'yı ağırladı.

    Barcelona, 36. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Celta Vigo, rakibine 45. dakikada Jonny Castro'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

    Konuk takım, 64. dakikada Paco Alcacer'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlük yakaladı: 1-2.

    Katalan ekibinde Sergi Roberto, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Celta Vigo, Iago Aspas'ın 82. dakikada bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Oyuna 79. dakikada Pione Sisto'nun yerine giren Emre Mor, bu golün asistini yaptı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

    Bu sonuçla namağlup lider Barcelona, 83 puana yükseldi. La Liga'da 9. sırada bulunan Celta Vigo ise 44 puana çıktı.

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