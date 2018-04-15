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    15 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Robin van Persie attı, Feyenoord kazandı

    Van Persie attı, Feyenoord kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    'un devre arasında 'den transfer ettiği , takımının Utrecht'i 3-1 yendiği maçta bir gol attı.

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında , sahasında Utrecht'i konuk etti.

    Feyenoord, maçın 6. dakikasında Nicolai Jorgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 20. dakikasında Van Persie'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Utrecht'te Cyriel Dessers'in 29. dakikada attığı gol ile durum 1-1 oldu.

    Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie'nin 42. dakikada attığı golle ilk yarı Feyenoord'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Mücadelenin 68. dakikasında Feyenoord'un golcü oyuncusu Sam Larsson, takımının 3. golünü atarak durumu 3-1 yaptı.

    Feyenoord'un 3-1 kazandığı maçta 69 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla 5 gole ulaştı.

    Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Feyenoord, puanını 57'ye yükselterek ligde 4'üncü sırada yer aldı. 5'inci sıradaki Utrecht, 49 puanda kaldı.

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