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    15 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Premier League şampiyonu Manchester City!

    Premier League şampiyonu Manchester City!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Manchester United'ın kendi sahasında West Bromwich Albion'a 1-0 kaybetmesiyle , 'de şampiyonluğunu ilan etti.

    Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'ı ağırladı.

    Ligin son sırasında bulunan konuk takım, 73. dakikada Jay Rodriguez'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Manchester United (71) ile arasındaki fark 16 puanda kalan (87), bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

    Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde 1936-37, 1967-68, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğunu kazandı.

    İspanyol teknik adam Josep Guardiola ise İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de lig şampiyonluğuna ulaştı.

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