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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Wolverhampton Premier Lig'e yükseldi

    Wolverhampton Premier Lige yükseldi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    İngiltere Championship lideri Wanderers, Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

    Championship'in 43. haftasına üçüncü sırada giren Fulham sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Ligde yarın Birmingham City ile karşılaşacak Wanderers, Fulham'ın aldığı bu sonucun ardından Premier Lig'e doğrudan yükseldi.

    Wolverhampton Wanderers'ın 92 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, Cardiff City 83 puanla ikinci, Fulham 82 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    2011-12 sezonunu son sırada tamamlayarak küme düşen Wolverhampton Wanderers, altı yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

    1877 yılında kurulan Wolverhampton Wanderers, 1953-54, 1957-58 ve 1958-59 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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