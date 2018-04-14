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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Liverpool kazandı, Salah rekor kırdı

    Liverpool kazandı, Salah rekor kırdı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    İngiltere 'de , sahasında 'u 3-0 mağlup ederken, Muhammed Salah bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu rekorunu kırdı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Manchester City'i eleyerek yarı finale çıkan , ligin 34. haftasında ağırladığı 'u 3-0 yendi.

    Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sadio Mane, 69. dakikada Muhammed Salah ve 90. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

    Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bu sezon ligde 30 gole ulaştı ve bunu başaran ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti. Önceki rekor 2009-2010 sezonunda Chelsea formasıyla 29 gol atan Didier Drogba'ya aitti.

    'de bir sezonda 30 gole ulaşan sekizinci futbolcu olan 25 yaşındaki Salah, Liverpool tarihinde tüm kulvarlarda 40 ve üzeri gol atan üçüncü oyuncu oldu.

    Bu arada Sadio Mane de Premier Lig'de 44 gole ulaştı ve en golcü Senegalli futbolcu unvanını ele geçirdi. Daha önce Demba Ba 43 golle zirvede yer alıyordu.



    Kaynak: AA

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