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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Chelsea, Giroud ile güldü

    Chelsea, Giroud ile güldü
    DÜNYADAN FUTBOL
    Giriş Tarihi: 14.04.2018

    İngiltere Premier Lig'de Southampton deplasmanında 2-0 geriye düşen Chelsea, Giroud (2) ve Hazard'ın golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı

    İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Chelsea deplasmanda Southampton'ı 3-2 yendi.

    Southampton kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Dusan Tadic ve 60. dakikada Jan Bednarek ile 2-0 öne geçti. Chelsea'de, 61. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud, Alvaro Morata'nın yerine oyuna girdi.

    Chelsea, 70 ve 78. dakikalarda Giroud, 75. dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı.

    Son şampiyon Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton ise 28 puanda kaldı.

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