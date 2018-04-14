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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cenk Tosunlu Everton deplasmanda takıldı

    Cenk Tosunlu Everton deplasmanda takıldı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    İngiltere 'de , öne geçtiği maçta deplasmanda City ile 1-1 berabere kaldı.

    Milli futbolcu 'un 90 dakika forma giydiği mücadelede , 43. dakikada Kyle Naughton'ın kendi kalesine attığı golle City karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    Teknik direktörlüğünü Carlos Carvalhal'ın yaptığı Galler ekibi, 71. dakikada Jordan Ayew ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

    Bu beraberliğin ardından Everton puanını 42'ye, Swansea City ise 33'e çıkardı.

    Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Southampton-Chelsea: 2-3

    Burnley-Leicester City: 2-1

    Crystal Palace-Brighton Hove Albion: 3-2

    Huddersfield Town-Watford: 1-0

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