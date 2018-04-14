Cenk Tosunlu Everton deplasmanda takıldı

İngiltere Premier Lig'de Everton, öne geçtiği maçta deplasmanda Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği mücadelede Everton, 43. dakikada Kyle Naughton'ın kendi kalesine attığı golle Swansea City karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Teknik direktörlüğünü Carlos Carvalhal'ın yaptığı Galler ekibi, 71. dakikada Jordan Ayew ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Everton puanını 42'ye, Swansea City ise 33'e çıkardı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Southampton-Chelsea: 2-3

Burnley-Leicester City: 2-1

Crystal Palace-Brighton Hove Albion: 3-2

Huddersfield Town-Watford: 1-0