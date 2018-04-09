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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Di Francesco'dan Cengiz Ünder açıklaması

    Di Francescodan Cengiz Ünder açıklaması
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    'nın teknik direktörü Francesco Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

    Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya çeyrek final ilk maçında deplasmanda 4-1 yenilen 'da rövanş öncesi teknik direktör Eusebio Di Francesco konuştu.

    Sakatlığı bulunan ve son maçlarda oynayamayan ile ilgili konuşan Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder boş alanlardan faydalanabilecek bir oyuncu, golü hisseden bir isim. Kanında bu var." dedi.

    Cenigz Ünder ile ilgili sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Fiziksel durumuna bakacak olursak, son antrenman benim için çok önemli. Cengiz Ünder de sahada olabilir. Kesinlikle Cengiz Ünder, takım listemde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

    Eusebio Di Francesco, sakatlığının bulunan Diego Perotti için ise "Ağrıları sürüyor, maç kadrosunda olmayacak." açıklamasını yaptı.


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