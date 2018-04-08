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    08 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi

    Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez...
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Türk teknik direktör yönetimindeki , Almanya Birinci Futbol Ligi'nin () 29. haftasında 'a 3-0 yenildi.

    , ligin 29. haftasında Signal Iduna Park'ta 'a konuk oldu.

    Borussia Dortmund, 38. dakikada Christian Pulisic, 48. dakikada Michy Batshuayi ve 59. dakikada Maximilian Philipp'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Stuttgart böylelikle teknik direktör 'un göreve getirilmesinden sonra elde ettiği 8 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı.

    Sarı-siyahlı ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ve Nuri Şahin müsabakada 90 dakika forma giydi.

    Borussia Dortmund puanını 51'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, kırmızı-beyazlı ekip 38 puanla 9. sıraya geriledi.


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