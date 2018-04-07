Everton ile Liverpool berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Goodison Park'ta ezeli rakibi Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.
İngitlere'nin önemli kapışmalarından olan Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Everton, Liverpool karşısında 8 yıllık maç kazanamama hasretini sonlandıramadı. Goodison Park'ta oynanan ve nefesleri kesen mücadele 0-0 tamamlandı.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 90 dakika forma giyerken iki net fırsat yakaladı fakat bunların golle sonuçlandıramadı.
İLK 11'LER
Everton: Pickford, Baines, Keane, Jagielka, Coleman, Schneiderlin, Rooney, Davies, Bolasie, Walcott, Cenk Tosun
Liverpool: Karius, Clyne, Lovren, Van Dijk, Klavan, Milner, Henderson, Wijnaldum, Mane, İngs, Solanke
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.