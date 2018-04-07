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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Everton ile Liverpool berabere kaldı

    Derbide gol sesi çıkmadı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında , Goodison Park'ta ezeli rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

    İngitlere'nin önemli kapışmalarından olan Merseyside derbisinde ile karşı karşıya geldi.

    Everton, Liverpool karşısında 8 yıllık maç kazanamama hasretini sonlandıramadı. Goodison Park'ta oynanan ve nefesleri kesen mücadele 0-0 tamamlandı.

    Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 90 dakika forma giyerken iki net fırsat yakaladı fakat bunların golle sonuçlandıramadı.

    İLK 11'LER

    Everton: Pickford, Baines, Keane, Jagielka, Coleman, Schneiderlin, Rooney, Davies, Bolasie, Walcott, Cenk Tosun

    Liverpool: Karius, Clyne, Lovren, Van Dijk, Klavan, Milner, Henderson, Wijnaldum, Mane, İngs, Solanke

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