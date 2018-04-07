Celta Vigo'nun Sevilla ile oynayacağı maç öncesi kadro dışı bırakılan Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı

İşe Mor'un açıklaması:

"Sevilla maçında takım arkadaşlarıma iyi şanslar. Bugün onlara yardımcı olamayacağım için üzgünüm ama bunun için sadece kendimi suçlayabilirim. Bir porfesyonel olarak idmana geç kalmamalıydım. Bir daha asla tekrarlanmayacak ve kadroya dönmek için her şeyi yapacağım."

NE OLMUŞTU?

Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue: ''Emre'yi Sevilla maçı kadrosuna almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil'' açıklamasını yaparak, Emre Mor'u kadro dışı bıraktığını söylemişti.