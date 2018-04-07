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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Emre Mor'dan Sevilla maçı öncesi açıklama

    Emre Mordan flaş açıklama!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'nun ile oynayacağı maç öncesi kadro dışı bırakılan , sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı

    İşe Mor'un açıklaması:

    " maçında takım arkadaşlarıma iyi şanslar. Bugün onlara yardımcı olamayacağım için üzgünüm ama bunun için sadece kendimi suçlayabilirim. Bir porfesyonel olarak idmana geç kalmamalıydım. Bir daha asla tekrarlanmayacak ve kadroya dönmek için her şeyi yapacağım."

    NE OLMUŞTU?

    Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue: ''Emre'yi Sevilla maçı kadrosuna almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil'' açıklamasını yaparak, 'u kadro dışı bıraktığını söylemişti.

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