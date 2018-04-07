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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Allegri, Chelsea'ye 3 Juve'li ile gidiyor

    Allegri, Chelseaye 3 Juveli ile gidiyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    ’de ’nin koltuğunu devralacak. Deneyimli çalıştırıcı Bentancur, Bernardeschi ve Pjanic’i de götürecek

    Premier Lig'de geçen sezonun şampiyonu Chelsea bu yıl kabus gibi bir dönem geçirdi. Sezon sonunda teknik direktör Antonio ile yollar kesin olarak ayrılacak. Yerine geçecek adaylar arasında öne çıkan ise Massimiliano Allegri. Deneyimli çalıştırıcının, 'tan ayrılıp Ada yolunu tutması bekleniyor. 'nin, Londra'ya giderken yanında 3 Juventus'lu da götüreceği belirtildi. Allegri bu hamlesiyle soyunma odasına da hakim olacak.

    2020'DE SONA ERİYOR

    Allegri'nin Juventus'la olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Ancak 3-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrası her iki taraf da ayrılık fikrine sıcak bakıyor. Büyük ihtimalle 'nin yolunu tutacak olan Allegri yanında Rodrigo Bentancur, Federico Bernadeschi ve Miralem Pjanic'i de yanında götürecek. 3 futbolcu da Chelsea'ye ye sıcak yaklaşıyor.

    PJANİC DE ADA YOLCUSU OLACAK

    , Juventus formasıyla 83 maça çıktı. 14 gol kaydetti, 25 asist yaptı. Pjanic, sezon sonunda Massimiliano Allegri ile birlikte Chelsea'ye gitmeye sıcak bakıyor.

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