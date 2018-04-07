Allegri, Chelseaye 3 Juveli ile gidiyor

Chelsea’de Conte’nin koltuğunu Allegri devralacak. Deneyimli çalıştırıcı Bentancur, Bernardeschi ve Pjanic’i de götürecek

Premier Lig'de geçen sezonun şampiyonu Chelsea bu yıl kabus gibi bir dönem geçirdi. Sezon sonunda teknik direktör Antonio Conte ile yollar kesin olarak ayrılacak. Yerine geçecek adaylar arasında öne çıkan ise Massimiliano Allegri. Deneyimli çalıştırıcının, Juventus'tan ayrılıp Ada yolunu tutması bekleniyor. Allegri'nin, Londra'ya giderken yanında 3 Juventus'lu da götüreceği belirtildi. Allegri bu hamlesiyle soyunma odasına da hakim olacak.

2020'DE SONA ERİYOR

Allegri'nin Juventus'la olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Ancak 3-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrası her iki taraf da ayrılık fikrine sıcak bakıyor. Büyük ihtimalle Chelsea'nin yolunu tutacak olan Allegri yanında Rodrigo Bentancur, Federico Bernadeschi ve Miralem Pjanic'i de yanında götürecek. 3 futbolcu da Chelsea'ye ye sıcak yaklaşıyor.

PJANİC DE ADA YOLCUSU OLACAK

Miralem Pjanic, Juventus formasıyla 83 maça çıktı. 14 gol kaydetti, 25 asist yaptı. Pjanic, sezon sonunda Massimiliano Allegri ile birlikte Chelsea'ye gitmeye sıcak bakıyor.