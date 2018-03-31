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    01 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Messi, Barcelona'yı yenilgiden kurtardı

    Messi, Barcelonayı yenilgiden kurtardı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

    Ligde açık ara liderliğini sürdüren , Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Endülüs temsilcisi 'nın konuğu oldu.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 36. dakikada Franco Vazquez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

    İkinci yarıya da ataklarla başlayan Sevilla, 50. dakikada Luis Muriel'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Farkın artmasının ardından oyuna 58. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine giren Barcelonalı yıldız Lionel , maçın dengesini değiştirdi. Katalan temsilcisi, 88. dakikada Luis Suarez, 89. dakikada ise Messi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

    Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran Barcelona, puanını 76'ya yükseltti. Ligin bitimine 8 hafta kala Barcelona, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 12 puan önünde yer alıyor.

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