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    01 Nisan 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Lider Juventus, Milan'ı farklı yendi

    Lider Juventus, Milanı farklı yendi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında lider Juventus, sahasında konuk ettiği Milan'ı 3-1 yendi.

    Torino'daki Juventus Stadyumu'nda oynanan maça iyi başlayan Juventus, Paulo Dybala'nın 8. dakikadaki golüyle Milan karşısında 1-0 öne geçti. Oyuna denge getiren Milan, 28. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus,79. dakikada Juan Cuadrado, 87. dakikada ise Sami Khedira'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Milan'ın tek golünün asistini yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80. dakikada yerini Patrick Cutrone'a bıraktı.

    Bu sonuçla Juventus, 78 puanla liderliğini korurken, Milan ise 50 puanla 6. sırada kaldı.

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