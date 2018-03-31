Gökdenizden üzen karar! Resmen açıkladı

Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı
Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 10 yıldır Rubin Kazan formasını giyen Gökdeniz Karadeniz futbolu resmen bırakıyor.
Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca Rubin Kazan'ın formasını terleten Gökdeniz Karadeniz, sahalara veda etmeye hazırlanıyor.
Rus basını, Kazan kulübünün sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini belirtirken Gökdeniz'den de üstü kapalı emeklilik açıklaması geldi.
Instagram hesabı aracılığıyla bir paylaşım yapan Gökdeniz, "Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum." mesajını verirken sezon sonunda aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıracağını sinyallerini verdi.
8 yıl Trabzonspor, 10 yıl da Rubin Kazan forması giyen yıldız futbolcu, A Milli takımda da 50 maçta 6 gole imza atmıştı.
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