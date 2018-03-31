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    31 Mart 2018, Cumartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı

    Gökdenizden üzen karar! Resmen açıkladı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 10 yıldır Rubin Kazan formasını giyen Gökdeniz Karadeniz futbolu resmen bırakıyor.

    Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca Rubin Kazan'ın formasını terleten Gökdeniz Karadeniz, sahalara veda etmeye hazırlanıyor.

    Rus basını, Kazan kulübünün sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini belirtirken Gökdeniz'den de üstü kapalı emeklilik açıklaması geldi.

    Instagram hesabı aracılığıyla bir paylaşım yapan Gökdeniz, "Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum." mesajını verirken sezon sonunda aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıracağını sinyallerini verdi.

    8 yıl Trabzonspor, 10 yıl da Rubin Kazan forması giyen yıldız futbolcu, A Milli takımda da 50 maçta 6 gole imza atmıştı.

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