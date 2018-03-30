Aziz Yıldırımın yanında dikkat çeken isim...

Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıkladığı toplantıda yanında Andy-ar araştırma şirketinin sahibi Faruk Acar vardı. Bu görüntü ikilinin seçim sürecinde beraber çalışacağı iddialarını güçlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak olağan kongre öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Salonda Aziz Yıldırım'ın yanında oturan isim dikkat çekti.



Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tanıtım toplantısında yan yana oturdu.



Bu görüntü ikilinin seçim süreci boyunca akıllara beraber çalışacağı iddialarını getirdi.



Faruk Acar kimdir?



Araştırmacı Faruk Acar, üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.



Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.



1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.



Araştırma şirketi 2010 yılında Türkiye Anayasa Değişikliği Referandum sonuçlarını %57 olarak tahmin etmiş sonuç ise %57.4 olarak çıkmış ve büyük bir başarı elde etmiştir.



Evli olan Faruk Acar'ın bu evliliğinden iki evladı vardır. Aslen baba tarafından Bursa'lıdır ve Bursa'da dünyaya gelmiştir.



Merkezi İstanbul'da bulunan Araştırma Şirketi'nin toplam 35 İl'de temsilciliği bulunmaktadır. (Fanatik)