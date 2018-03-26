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    26 Mart 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Emre Can'dan Liverpool'a şok teklif!

    Emre Candan Liverpoola şok teklif!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Transferi adeta yılan hikayesine dönen 'un yıldızı 'la ilgili İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

    'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu 'la ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

    Devre arasında Juventus'un kapısından dönen ve transferi adeta yılan hikayesine dönen yıldız futbolcunun Liverpool yönetiminden flaş bir talepte bulunduğu kaydedildi.

    Daily Mirror'un haberine göre yıldız futbolcu Liverpoollu yöneticilere eğer kendisini takımda tutmak istiyorlarsa haftalık ücretinin 200 bin sterline çıkarılması gerektiğini söyledi.

    Eğer Emre'nin bu talebi kabul edilirse 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübün en çok maaş kazanan ismi olacak.

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