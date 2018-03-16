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    16 Mart 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona'dan Cengiz Ünder'e mesaj!

    Barcelonadan Cengiz Ündere mesaj!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'yla eşleşen 'nın resmi Twitter hesabı, kura çekiminin ardından 'e mesaj gönderdi.

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde milli futbolcumuz 'in formasını giydiği , Katalan devi ile eşleşti.

    İşte Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

    Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabı da eşleşme belli olur olmaz, Cengiz ile ilgili bir mesaj yayımladı.

    Mesajda "İçimize doğmuştu. Selam Cengiz Ünder. Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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