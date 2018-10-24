    24 Ekim 2018, Çarşamba

    DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

    Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan dorukta

    Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan dorukta
    DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ’nda sezonun 12'nci yarışı 25-28 Ekim tarihleri arasında ’da gerçekleştirilecek. Sezonun sondan bir önceki yarışı öncesi zirvede ilk iki sırada sporcuları ve uzun bir aradan sonra Britanya’da kazanarak yarışa tekrar ortak olan son 5 yılın şampiyonu yer alıyor.

    Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan 'nın 12'nci ayağı, bu hafta sonu 'da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 18 etap üzerinden bin 495 kilometre yol kat edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken İspanya Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek. Şu ana kadar düzenlenen on bir yarış sonunda ilk iki sırada sporcuları 189 puanlı ve 182 puanlı var. Üçüncü sırada ise 168 puanla Türkiye Rallisi'nin de galibi Estonyalı pilot Ott Tanak yer alıyor.

    Britanya Rallisi'nde altı yarış sonunda zafere uzanarak şampiyonluk yarışına bir kez daha ortak olan son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier, İspanya Rallisi'ni de kazanarak genel klasmanda tekrar zirveyi ele geçirmek istiyor.
    Bu yarışta 9 şampiyonluğu bulunan ralli efsanesi de mücadele edecek. 2005-2012 yıllarında İspanya Rallisi'nde aralıksız kazanan 44 yaşındaki Fransız pilot, daha önce planladığı gibi bu sezon sadece Korsika ve Rallisi'nde parkura inmişti. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 18 Kasım'da 'da son bulacak.

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