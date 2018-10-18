    18 Ekim 2018, Perşembe

    DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

    Wenger: "Beni bir takımın başında göreceksiniz"

    Arsene Wenger geri dönüş tarihini açıkladı
    DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI
    Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Geçen sezonun bitimiyle birlikte 22 yıllık  macerasına son veren Arsene Wenger, artık kendisini yeni bir maceraya hazır hissediyor.

    Geçen sezonun bitimiyle birlikte 22 yıllık macerasına son veren , artık kendisini yeni bir maceraya hazır hissediyor.

    uzak kaldığı dönemde yeterince dinlendiğini söyleyen Wenger, dünyanın dört bir yanından birçok teklif aldığını açıkladı. Kendisiyle ilgilenen takımlar hakkında bilgi vermeyen Wenger; "Yeniden çalışmaya hazırım. Birçok cazip teklif aldım. Muhtemelen 1 Ocak'ta beni bir takımın başında göreceksiniz" dedi.

    Wenger ile bazı milli takımların yanısıra, kariyerinin kısa bir dönemini geçirdiği 'dan da çok sayıda teklif olduğunu söyleniyor. Wenger, 22 yıl çalıştırdığı Arsenal ile 3 Premier Ligve 7 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. (beIN SPORTS)

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