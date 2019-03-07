07 Mart 2019, Perşembe

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Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti
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Giriş Tarihi: 07.03.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , eşi ile birlikte deplasmanı dönüşü 'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları ve 'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

'daki kaza sonrası Başkanı 'i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunan , bugün de eşi , Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile birlikte hayatını kaybeden taraftarların ailelerini ziyaret ederek, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan ve eşi Betül Kasapoğlu'na taziye ziyaretleri sırasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve bazı futbolcular da eşlik etti. MKE Ankaragücü'nün 'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşması sonrası taraftarları taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada ve hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi KAZADA HAYATINI KAYBEDEN MKE ANKARAGÜCÜ TARAFTARI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

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