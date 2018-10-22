Musa Aydından Taha Akgüle destek

Musa Aydın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Serbestte dört sıklette en az üç final beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini kaydeden Aydın, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Avrupa, dünya şampiyonalarında ve hatta olimpiyatlarda büyük başarılar aldık. Buradaki duruma baktığımızda büyük başarıların bazen rehavet getirdiğini gördük." diye konuştu.

Turnuvada alınan sonuçlara "yol kazası" olarak baktıklarını ve bunlardan ders çıkaracaklarını kaydeden Aydın, "Aslında biz bu sonuçlara yol kazası olarak bakıyoruz, bazen yol kazalarının, yenilgilerin olması bizim buradan ders çıkarmamız, geleceğe daha emin adımlarla hazırlanmamız gerektiğini ortaya koyar. Hem sporcularımız hem teknik ekibimiz hem de bizler çok büyük dersler çıkarttık. Eksiklerimizi gördük, inşallah dönüşte bu eksiklikleri gidererek olimpiyatlar için bir yol haritası çizeceğiz. Amacımız 2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.'' şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonada erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden son olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün çeyrek finalde elenmesini de değerlendiren Aydın, "Taha Akgül'ün olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanıp yine şampiyon olacağına inanıyorum. Taha serbestte Türk güreşinin lokomotifi." ifadelerini kullandı.

Aydın, bugünden itibaren mindere çıkacak kadın güreşçilerden de beklentilerinin büyük olduğuna, milli takımda Evin Demirhan, Elif Jale Yeşilırmak, Buse Tosun ve Yasemin Adar gibi Avrupa'da, dünyada derece almış sporcuların bulunduğuna dikkati çekti.

Başkan Aydın, ''Kadın milli takımımızdan da madalyalar, şampiyonluklar bekliyoruz. Bu arada Evin Demirhan'ın menisküs sakatlığı var. Buraya gelmeden bir tedavi gördü, burada görüşecek ama dönüşte ameliyat olacak. Her şeye rağmen kadınlarda da şampiyonluklar bekliyoruz." diye konuştu.

Mindere en son grekoromen milli takımımızın çıkacağını hatırlatan başkan Aydın "Grekoromen takımımızdan da şampiyonluklar bekliyoruz. Rıza Kayaalp, Metehan Başar, Ekrem Öztürk gibi isimler dünya şampiyonluğuna yakın isimler. Hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Rus güreşçilerin dünyanın dört bir yanına dağıldığına ve serbest stilde rekabetin arttığına değinen Aydın, "Serbest stil artık eskisi gibi değil. Çok etkili olan Rus güreşçiler Avrupa'da birçok ülke takımında karşımıza çıkıyor. Bu da serbest stilde rekabeti artırdı. Bizler de çalışmalarımızı buna göre yapacağız. İnşallah başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.