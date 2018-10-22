Milli motosikletçilerden Bulgaristanda ikincilik

Milli motosikletçilerden Bulgaristan'da ikincilik
Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde ikinci oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Makedonya'dan sporcuların katıldığı organizasyon, Plevne'de gerçekleştirildi.
Şampiyonayı takım halinde ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 7 sporcuyla kupa mücadelesi verdi.
Orgaizasyonda, 65 cc sınıfında mücadele eden Aras Efe Yıldırım, yarışı üçüncü sırada bitirdi. Bu sınıfın genel klasmanında sakatlığı devam eden Baran Bulut Kocaman ikinciliği, Aras Efe Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.
S3 sınıfında Emirhan Erkan, son ayak yarışını 4. sırada tamamlamasına rağmen genel klasmanda ikinci oldu.
Son ayak yarışlarında 85 cc sınıfında Furkan Aykut 4'üncü, Ares Bengiç 5'inci, Irmak Yıldırım 7'nci, S3 sınıfında Melih Yolcu 5'inci, Open sınıfında ise Ata Kahvecioğlu 11. sırada yer aldı.
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