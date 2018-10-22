    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Milli motosikletçilerden Bulgaristan'da ikincilik

    Milli motosikletçilerden Bulgaristanda ikincilik
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    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'da düzenlenen Balkan Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda , takım halinde ikinci oldu.

    Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, , Romanya, ve Makedonya'dan sporcuların katıldığı organizasyon, Plevne'de gerçekleştirildi.

    Şampiyonayı takım halinde ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 7 sporcuyla kupa mücadelesi verdi.

    Orgaizasyonda, 65 cc sınıfında mücadele eden , yarışı üçüncü sırada bitirdi. Bu sınıfın genel klasmanında sakatlığı devam eden Baran Bulut Kocaman ikinciliği, Aras Efe Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.

    Emirhan Erkan, son ayak yarışını 4. sırada tamamlamasına rağmen genel klasmanda ikinci oldu.

    Son ayak yarışlarında 85 cc sınıfında Furkan Aykut 4'üncü, Ares Bengiç 5'inci, Irmak Yıldırım 7'nci, S3 sınıfında Melih Yolcu 5'inci, Open sınıfında ise Ata Kahvecioğlu 11. sırada yer aldı.

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