Milli ciritçi Münevver Hancı, bronz madalya kazandı
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda milli sporcu Münevver Hancı bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Gençlik Olimpiyatları'nda cirit atmada milli sporcu Münevver Hancı ikinci finalde 57,06 metre ve toplamda 114,47 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Üç adım atlamada Batuhan Çakır ikinci finali 15,71 metreyle dördüncü, toplamda 31,16 metreyle beşinci sırada tamamladı.
Cirit atmada bir diğer milli sporcu Ahmet Toyran, 71,23 metreyle ikinci finalde ve toplamda 144,24 metreyle genel sıralamada yedinci oldu.
5 bin metre yürüyüşte Evin Demir, ikinci finalde 25.02.67'lik süresiyle yedinci sırayı elde ederken, genel sıralamada 48.28.21 derecesiyle kendisine yedinci sırada yer buldu.
110 metre engelli yarışında Serhat Bulut, ikinci finalde 13.78, toplamda 27.72 süresi ile yarışmayı 8. sırada tamamladı.
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