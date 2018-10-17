    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Milli ciritçi Münevver Hancı, bronz madalya kazandı

    Milli ciritçi Münevver Hancı, bronz madalya kazandı
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    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Arjantin'in başkenti 'te düzenlenen 2018 Yaz 'nda kazandı.

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre 3. 'nda cirit atmada ikinci finalde 57,06 metre ve toplamda 114,47 metrelik derecesiyle nın sahibi oldu.

    Üç adım atlamada Batuhan Çakır ikinci finali 15,71 metreyle dördüncü, toplamda 31,16 metreyle beşinci sırada tamamladı.

    Cirit atmada bir diğer milli sporcu Ahmet Toyran, 71,23 metreyle ikinci finalde ve toplamda 144,24 metreyle genel sıralamada yedinci oldu.

    5 bin metre yürüyüşte Evin Demir, ikinci finalde 25.02.67'lik süresiyle yedinci sırayı elde ederken, genel sıralamada 48.28.21 derecesiyle kendisine yedinci sırada yer buldu.

    110 metre engelli yarışında Serhat Bulut, ikinci finalde 13.78, toplamda 27.72 süresi ile yarışmayı 8. sırada tamamladı.

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