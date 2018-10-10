    10 Ekim 2018, Çarşamba

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    Türkiye - Azerbaycan: 3-1

    Filenin Sultanları Azerbaycanı mağlup etti
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    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Kadınlar 'nda mücadele eden Filenin Sultanları, 'ı 3 - 1 mağlup etti.

    'nın Osaka kentindeki 'da oynanan mücadeleye milliler Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik (26-24, 25-17, 22-25, 25-21) skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından milliler, Bayanlar 'ndaki dördüncü galibiyetine imza attı.

    , 2'nci Tur F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 07.25'te Tayland ile karşılaşacak.

    SALON: Municipal Central Gymnasium
    HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (), Denny Lassi (Dominik Cum.)
    TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)
    : Mammadova, Aliyeva, Hasanova, Yagubova, Rahimova, Imanova, Karimova (L) (Alishanova, Azimova, Gurbanova, Samadova, Abdulazimova)
    SETLER: 26-24, 25-17, 22-25, 25-21
    SÜRE: 106 dakika (30', 23', 25', 28')



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