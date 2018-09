Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına yönelik, sosyal medya üzerinden destek mesajı yayımladı.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilmek için Türkiye'nin tüm özelliklere sahip olduğunu, gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, şu görüşlerini paylaştı:

"Avrupa'daki statların, tesislerin çoğuna ya bizzat gittim ya da yakından biliyorum. Futbola ilgi duyan herkesin teyit edeceği üzere, tüm büyük şehirlerimizde Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunmayan modern ve büyük kapasiteli spor kompleksleri, stadyumlar, spor salonları var. Ayrıca Türk halkının futbola ve bu tarz büyük organizasyonlara yoğun ilgisi var. Değerlendirme kriterleri profesyonelce olduğu takdirde, kazanmamız işten bile değil. Türkiye'nin spor organizasyonları konusundaki vizyonunu yansıtması ve yurt dışındaki itibarı için büyük önem arz eden bu kararın lehimize olacağına olan inancım tam."

Beşiktaş Kulübü, İngilizce paylaşımında, "We are ready! Come to Turkey" (Hazırız, Türkiye'ye bekleriz.) sözleriyle destek verirken, Fenerbahçe ise, "Türkiye hazır." ve "Sonsuz destekle." mesajlarını paylaştı.

Galatasaray ise mesajında "Hazırız." ifadesine yer verdi.