Taha Akgül: "Alnımızın akıyla çıktık"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalya kazanan Taha Akgül, "Çok şükür, alnımızın akıyla çıktık." dedi.

Dünya Şampiyonası finalinde yenildiği Gürcü Petriashvili'den rövanşı alarak 6. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, üst üste 3. kez altın madalya kazanan Soner Demirtaş, ilk madalyasını elde eden Serdar Böke ve milli takım antrenörü Abdullah Çakmar açıklamalarda bulundular.

Taha, Petriashvili'nin geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda final maçını kazandıktan sonra aşırıya kaçan sevincinin kendisini çok hırslandırdığını söyledi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentindeki Avrupa Şampiyonası'na ekstra bir konsantrasyonla hazırlandığını vurgulayan olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, "Unvanı geri almam gerekiyordu. O yüzden bu Avrupa Şampiyonası benim için çok önemliydi. 'Bir dönem noktasıydı' diyebilirim. İlk turda ya da finalde bir şekilde karşılaşacaktık. Bunu bilerek hazırlandım zaten." diye konuştu.

Türk bayrağıyla şampiyonluk pozu veren Taha, Petriashvili'yi geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda sayı tuşuyla yendiğine dikkati çekerek, "Bana göre ilk turda karşılaşsak daha iyi olurdu. Çünkü finalin stresi çok farklı oluyor. Daha da stresli oldum. Stresimi artırdı ama hamdolsun galip gelmeyi bildik. Finalden önce iyi rakiplerle güreştim. Kilomdaki en iyi 4 rakibimle de karşılaştım. Hepsini de yenmek nasip oldu. Aslında Dağıstanlı güreşçilerle güreştim. Farklı ülkeler adına şampiyonaya katılmışlardı. Çok şükür, alnımızın akıyla çıktık. 6. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştık. Rekoru geliştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Final maçının planladıkları gibi geçtiğini aktaran Taha, karşılaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Finalde taktik yaptım. Çünkü rakibim biraz karşılık pozisyonlarda avantaj sağlıyor. Ben de müsabakayı fazla karıştırmadan kontrollü bir şekilde güreşmeyi tercih ettim. Bunda da başarılı olduk. Belki girsem alabilirdim ama ben onu tercih etmedim. Çünkü girdiğim zaman ben de açık verebiliyorum. O yüzden açık vermeden kapalı bir şekilde güreşip kontrollü bir şekilde müsabakayı baştan sona götürdüm."

Madalya seremonisine zeytin dalı baskılı tişörtle çıkan Taha, "Tişörtü gitmeden önce hazırlatmıştım. Zeytin dalı armalı tişörtle İstiklal Marşımızı okumak benim için büyük bir şerefti. Atın madalyamı, Afrin'deki Zetin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize adıyorum, gazilerimize ve ailelerine de armağan ediyorum. Askerimiz, polisimiz mücadele ettiği için biz buraya gelip ülkemizi temsil ediyoruz. Biz de minderde mücadele ediyoruz. Hizmetimiz hep bayrak için. Bundan sonraki süreçte de ülkemize hizmetimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, serbest stilde takım halinde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Takım olarak da başarılı bir turnuva geçirdik. Müsabakalarda her şey istediğimiz gibi gitti. Gitmeden önce de 'en az 5 madalya alırız' demiştim. Çünkü takımımıza güveniyorum. Genç ve tecrübeli isimler bir arada. Çok şükür, her şey istediğimiz gibi gitti. Rabbim işimizi rast getirdi. Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmek istiyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyon olup olimpiyatlarda ikinci altın madalyamı kazanmayı hedefliyorum. İnşallah, takım halinde 2016 Rio Olimpiyatları'nda gösterdiğimiz başarılı performansı Tokyo'da da sürdüreceğiz."

SONER: "ŞAMPİYON DENİLEN SPORCUYU YENDİM"

Avrupa şampiyonalarında üst üste 3. kez altın madalya alan Soner Demirtaş ise "74 kilo gibi dünyanın en zor sıkletlerin birinde üst üste 3. defa Avrupa şampiyonu oldum. Bu sıklette üst üste Avrupa şampiyonu olan Türk sporcu hatırlamıyorum. Tarihi bir başarı elde ettim. Şampiyon unvanımı korudum. Bunun için çok mutluyum. Benim adıma çok güzel bir başarı." şeklinde görüş belirtti.

Yarı finalde dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Küba asıllı İtalyan güreşçi Frank Chamizo Marquez'i yenmeyi başaran Soner, şöyle devam etti:

"Benim için final netliğinde bir maçtı. Favori, hatta şampiyon denilen bir sporcuyu son saniyede yendim. Tecrübe farkı ortaya çıktı. Sporda saliselerin bile önemi var. Neyin ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Elimden gelen mücadeleyi veriyorum. Rabbim de son saniyede galibiyeti nasip etti. Finalde de Dağıstan asıllı Fransız genç bir kardeşimle güreştik. Onu da rahat bir şekilde geçtik. Üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştığım için gururluyum."

Kazandığı madalyayı ailesine armağan eden Soner, "Dört kardeş güreşçiyiz. Babamın hep bir hayali vardı. Bir şampiyon görmek istiyordu. Güreşe başladığımda hep bunu düşünürdüm. Hep babamın hayalini gerçekleştirmek istiyordum. Şükürler olsun üst üste oldu. Üç defa babamın hayalini gerçekleştirmek nasip oldu. Bunun için çok mutluyum. Bu Avrupa şampiyonluğunun bende çok farklı bir önemi var." şeklinde konuştu.

Soner, tam anlamıyla iyileşmeden Avrupa Şampiyonası'nda güreştiğini anlatarak, "Menisküs operasyonu geçirdim. 4 ay gibi bir süre geçti ama sakatlığım tam anlamıyla geçmedi. Tedavi sürecim devam ediyor. Uzun bir süre müsabakalar yok. Dinlenip, tedavi sürecinin ardından Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dağıstan'da yapılan şampiyonanın kendisi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Soner, "ASKİ Spor'a yeni katıldım. Yeni bir ailenin içine girdim. Bu formam altında ilk şampiyonam oldu. Bu da altın madalya oldu. Sağ olsunlar kapılarını sonuna kadar açtılar. ASKİ Spor'un yönetimine, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir başarı oldu. ASKİ Spor'da güzel bir aile ortamı yakaladık." diyerek sözlerini tamamladı.

SERDAR BÖKE'NİN İLK MADALYA SEVİNCİ

Serbest stil 92 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Serdar Böke ise Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma giren ve bronz madalyayı boynuna takan Serdar, şöyle konuştu:

"Daha önce bronz maçı yapmıştım ama madalya nasip olmamıştı. Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa ülkemize bir madalya kazandırdım. Çok mutluyum. Daha iyi dereceler elde edebilirdim. Bundan sonraki çalışmalarımı daha yoğun şekilde sürdürüp altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Taha ve Soner arkadaşımız gibi ben de İstiklal Marşımızı dinletmeyi çok istiyorum. Ayrıca ASKİ Spor olarak da güzel bir başarı elde ettik. İnşallah, başarılarımız devam eder."

ÇAKMAR: "ASLANLAR GİBİ SAVAŞTILAR"

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar ise "Güreşçilerimiz aslanlar gibi savaştılar. Üst düzey mücadele ettiler. Dağıstan'da güreşçilerimiz destan yazdı." dedi.

Çakmar, serbest stilde milli güreşçilerin 7 madalya maçı yaptığını anımsatarak, "5 madalya kazandık. Madalya sayımız daha yüksek olabilirdi. Haydar Yavuz hakem kurbanı oldu. O da madalya alsa daha iyi olacaktı. Ama tabii ki buraya gelmeden önce de bahsetmiştim. Kurallar, sıkletler değişti. Geçen yılki Avrupa Şampiyonası'na göre kadroda 7 yeni sporcumuz vardı. 2 altın, 3 bronz madalya almayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Takım halinde serbest stilde üçüncü olduklarını işaret eden Çakmar, "Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl da başarılı olmuştuk ama Dünya Şampiyonası biraz kötü geçince eleştiriler almıştık. Ancak bizler yılmadık, yılmayacağız. Gerçekten iyi bir takıma ve ekibe sahibiz. Taha ile ABD'ye gittik. İkili kampları daha da çoğaltacağız. Çünkü başarı gerçekten kolay elde edilmiyor. Ne kadar yararlı olduğunu gördük." yorumunu yaptı.

Çakmar, asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo rezerv takımını gördünüz. İyi mücadele ettiler. Gerçekten çok mutluyum. Bu takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na aday takım. Asıl hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Hem Soner hem de Taha'nın şampiyon olması ayrıca güzel oldu. Soner'i ASKİ Spor'a yeni transfer etmiştik. Taha ile o da arkadaşlar. İkisini de kutluyorum. Bize destek veren başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Güreş Federasyonumuz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları Türkiye halkına ve tüm İslam dünyasına hediye ediyorum."