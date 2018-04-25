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    25 Nisan 2018, Çarşamba

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    Mehmet Ilkım Dünya Şampiyonası’nda görev yapacak

    Ilkım Dünya Şampiyonası’nda görev yapacak
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    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Daha önce Avrupa şampiyonları ve çeşitli uluslararası organizasyonlarda hakemlik yapan Hakemi ’a Uluslararası Güreş Federasyonu tarafından, Hırvatistan’da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası’nda görev verildi.

    Ilkım, yaptığı açıklamada, 2006 yılından beri Dünya Birliğine bağlı olarak uluslararası birinci kategori güreş hakemliği yaptığını söyledi. Ilkım, Türkiye'nin dünya güreş lobisinde çok güçlü bir ülke konumunda olduğunu kaydederek, "Gerçekten güreş hakemliği zor bir hakemlik. Anında karar vermeniz gerekiyor. Bu anlamda Dünya Güreş Birliğinin belirlediği bir yerde sınava girerek uluslararası güreş hakemliğini kazanmış bulunmaktayım. 2006'dan beri de uluslararası güreş hakemi olarak görev yapmaktayım. O tarihten itibaren hakem olarak Türkiye'yi çeşitli turnuvalarda temsil ettim. Bu da tabi gurur verici bir durum. Ülkemizi temsil ediyoruz. Malatya'yı ve özelde ise üniversitemizi temsil ediyoruz. Bu anlamda üniversitemizin adını dünyaya duyurmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

    Güreş hakemi olarak görev yaptığı bazı turnuvalara da değinen Ilkım, "Ülkemizde yapılan Akdeniz Oyunlarında Türkiye'yi temsil ettim. İran'ın başkenti Tahran'da yapılan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ettim. Geçen yıl Sırbistan'da yapılan olimpiyat baraj seçmelerinde yine hakem olarak görev yaptım" diye konuştu.

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