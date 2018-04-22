;
    22 Nisan 2018, Pazar

    DİĞER

    Monte Carlo'da şampiyon Nadal

    Monte Carloda şampiyon Nadal
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Japon 'yi 2-0 yenen İspanyol kazandı.

    Monaco'nun kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası ile dünya sıralamasının 36. basamağındaki karşılaştı.

    Nadal, Nishikori'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Monte Carlo Masters'taki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

    Tarihin en fazla toprak kort turnuvası kazanan tenisçisi Nadal, rekoru 54 şampiyonluğa çıkardı.

    Toprak kortta üst üste 36 settir kaybetmeyen İspanyol raket, kariyerindeki 76. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    Masters turnuvalarında 31. kez mutlu sona ulaşan Nadal, Novak Djokovic'i geçerek Masters turnuvalarında en fazla şampiyonluğu bulunan tenisçi unvanını tek başına ele geçirdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Cenk Tosun, FIFA 18 yetkililerine seslendi Cenk Tosun, FIFA 18 yetkililerine seslendi
    Bakan Baktan 23 Nisan mesajı Bakan Bak'tan 23 Nisan mesajı
    Wozniackiyle final oynamak muhteşem olur "Wozniacki'yle final oynamak muhteşem olur"
    BİZE ULAŞIN