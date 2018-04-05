VakıfBank Dörtlü Finallerde!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden VakıfBank, deplasmanda 3-0 yendiği Volero Zürich karşısında evinde de ilk iki seti 25-12 ve 25-14 kazanarak, üst üste 6. kez adını Dörtlü Finallere yazdırdı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-off Turu'nda VakıfBank, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Volero Zürich'i kendi sahasında da 25-12, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste 6'ncı kez adını 4'lü Finallere yazdırdı.



Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşılaşacak. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde Alba Blaj'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı



HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)



VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis Durul, Melis Gürkaynak, Tuğba, Zehra)



VOLERO ZÜRİCH: Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Dimitrova, Popovic (L) (Rodrigues, Kornienko, Unternahrer, Carrillo)



SETLER: 25-12, 25-14, 25-17



SÜRE: 70 dakika (22, 24, 24)