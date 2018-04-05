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    05 Nisan 2018, Perşembe

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    VakıfBank Dörtlü Finallerde!

    VakıfBank Dörtlü Finallerde!
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    'nde çeyrek finalde mücadele eden , deplasmanda 3-0 yendiği Zürich karşısında evinde de ilk iki seti 25-12 ve 25-14 kazanarak, üst üste 6. kez adını Dörtlü Finallere yazdırdı.

    6'lı Play-off Turu'nda , deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Zürich'i kendi sahasında da 25-12, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste 6'ncı kez adını 4'lü Finallere yazdırdı.

    Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşılaşacak. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde Alba Blaj'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    SALON: VakıfBank Spor Sarayı

    HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

    VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis Durul, Melis Gürkaynak, Tuğba, Zehra)

    VOLERO ZÜRİCH: Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Dimitrova, Popovic (L) (Rodrigues, Kornienko, Unternahrer, Carrillo)

    SETLER: 25-12, 25-14, 25-17

    SÜRE: 70 dakika (22, 24, 24)

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