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Milli trampolin cimnastikçi Sinan Cankurt'tan tarihi madalya

Sinan Cankurt, Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda elde ettiği 2'ncilikle Türkiye'ye organizasyon tarihinde erkeklerdeki ilk madalyasını kazandırdı.

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Milli trampolin cimnastikçi Sinan Cankurt'tan tarihi madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Erkekler kategorisi finalinde mücadele eden Sinan, 56.750 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı. Sinan böylece Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası tarihinde madalya kazanan ilk Türk erkek sporcu oldu.

Sinan'ın 2'nciliği elde ettiği finalde Japon Rui Yokoishi altın, Azerbaycanlı Ammar Bakhshaliev ise bronz madalya aldı.

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