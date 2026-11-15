Tayland’da şampiyon Ergi Kırkın!

2 numaralı seribaşı olduğu Hua Hin Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seribaşı Kazak Denis Yevseyev’i 2-1 mağlup eden Ergi Kırkın, şampiyon oldu.