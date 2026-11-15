Tayland’da şampiyon Ergi Kırkın!
2 numaralı seribaşı olduğu Hua Hin Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seribaşı Kazak Denis Yevseyev’i 2-1 mağlup eden Ergi Kırkın, şampiyon oldu.
Tayland'ın Hua Hin kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 570 numarası Ergi Kırkın ile klasmanın 469'uncu basamağındaki Denis Yevseyev karşı karşıya geldi. 27 yaşındaki milli tenisçi, sert korttaki turnuvanın finalini 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı.
Tayland'daki turnuvayı zirvede tamamlayan Ergi, bu sonuçla birlikte bu yıl 2'nci, kariyerindeki 17'nci tekler şampiyonluğunu elde etti.